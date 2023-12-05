Росіяни вдарили по Білозерській громаді Херсонщини, загинула жінка

Російські війська обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. У результаті атаки загинула жінка.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 5 грудня близько 16.20 окупанти обстріляли село Велетенське у Білозерській громаді.
На подвірʼї травми, несумісні із життям, отримала жінка.
Інформацію щодо інших потерпілих уточнюють.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Що відомо про обстріли Херсону та області 5 грудня
- Російська армія відкрила вогонь по Херсону зранку. Спершу повідомили про двох загиблих - чоловіка та жінку.Згодом Офіс Генпрокурора додав, що один житель отримав важкі поранення.
- Керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що серед загиблих - волонтер організації "Справжні" Руслан Анісенко.
- Ввечері керівник Херсонської МВА Роман Мрочко заявив, що станом на 19.00 постраждали восьмеро людей.
- Ворожа армія б'є по цивільних Херсонської області щодня. Для того, аби убезпечити людей і максимально відсунути ворога, Сили оборони закріпилися на деяких ділянках лівого берега Херсонської області. Ворог намагається вибити захисників із займаних позицій і при цьому не припиняє ударів по вільній частині області.