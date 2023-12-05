Росіяни вдарили по Білозерській громаді Херсонщини, загинула жінка

Інформацію про інших потерпілих уточнюють.

Російські війська обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. У результаті атаки загинула жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 грудня близько 16.20 окупанти обстріляли село Велетенське у Білозерській громаді.

На подвірʼї травми, несумісні із життям, отримала жінка.

Інформацію щодо інших потерпілих уточнюють.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріли Херсону та області 5 грудня