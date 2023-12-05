РФ відкрила вогонь по центру Херсона. Є загиблі

Російська армія зранку 5 грудня знову відкрила вогонь по центру Херсона. Повідомлення про обстріл голова ОВА Олександр Прокудін опублікував у Telegram о 9:00.
За попередніми даними, загинули двоє людей, ще одна людина поранена. Ці дані Прокудін навів о 9:47.
Згодом о Офісі генпрокурора додали, що загиблими є чоловік і жінка, ще один містянин був поранений.
"Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Наразі відомо про важко пораненого містянина, його доставлено до лікарні. Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці", – йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби ворог бив по області 89 разів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БпЛА та авіації, в тому числі завдав одного ракетного удару. Унаслідок російських атак загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро поранені.
Міністр внутрішніх справ уточнив, що Херсон потрапив від обстріл учора близько 23:20. Ворог вдарив ракетами. Пошкоджено, зокрема, пункт видачі гуманітарної допомоги і житлові будинки.
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