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РФ відкрила вогонь по центру Херсона. Є загиблі

ОВА закликала мешканців перебувати в укриттях.

Російська армія зранку 5 грудня знову відкрила вогонь по центру Херсона. Повідомлення про обстріл голова ОВА Олександр Прокудін опублікував у Telegram о 9:00.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще одна людина поранена. Ці дані Прокудін навів о 9:47.

Згодом о Офісі генпрокурора додали, що загиблими є чоловік і жінка, ще один містянин був поранений.

"Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Наразі відомо про важко пораненого містянина, його доставлено до лікарні. Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці", – йдеться у повідомленні. 

Протягом минулої доби ворог бив по області 89 разів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БпЛА та авіації, в тому числі завдав одного ракетного удару. Унаслідок російських атак загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро поранені.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що Херсон потрапив від обстріл учора близько 23:20. Ворог вдарив ракетами. Пошкоджено, зокрема, пункт видачі гуманітарної допомоги і житлові будинки. 

  • Російська армія б'є по цивільних Херсонської області щодня. Для того, аби убезпечити людей і максимально відсунути ворога, Сили оборони закріпилися на деяких ділянках лівого берега Херсонської області. Ворог намагається вибити захисників із займаних позицій і при цьому не припиняє ударів по вільній частині області. 
  • У листопаді Херсон відзначав рік звільнення від російських окупантів. За цей рік ворог фактично щодня бив по обласному центру та інших населених пунктах, руйнуючи те, що вціліло. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua.
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