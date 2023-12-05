Отруєна раніше дружина Кирила Буданова Маріанна перебуває у задовільному стані, - ГУ розвідки

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов

Дружина голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирила Буданова, Маріанна, перебуває у задовільному стані.

Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

"Пройдений курс лікування в українській клініці та завдяки тому, що вчасно звернулись і зреагували, завдяки професійності українських лікарів, зараз все добре", - розповів Юсов.

Він наголосив, що процес лікування є тривалим. Надалі буде продовжений медичний нагляд та регулярні обстеження.

Юсов також зауважив, що наразі триває внутрішнє розслідування. Його проводить підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки.

Як раніше повідомлялось, дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Маріанну, отруїли важкими металами. Також отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.