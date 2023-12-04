Росіяни будують у тимчасово окупованому Криму новий шпиталь, - ЦНС

Російська окупаційна адміністрація будує новий госпіталь у Криму. Це пов'язано із великими втратами окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року, але він не вирішить проблему, адже втрати ворог набагато більше”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що шпиталь будують у Севастополі.

Таким чином, окупанти планують і надалі використовувати цивільну інфраструктуру, а також обмежувати право місцевих мешканців на отримання медичної допомоги.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про місця розташування позицій ворога, і таким чином допомогти пришвидшити звільнення рідного краю.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин, яка там дислокується. Дві дівчини, які представилися місцевими, принесли загарбникам декілька пляшок горілки і закуску. Охороні вони повідомили, що хочуть віддячити "захисникам". Окупанти все спожили і отруїлися. Загалом постраждали 35 осіб: 24 померли, ще 11 перебувають у лікарні.