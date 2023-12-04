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Росіяни будують у тимчасово окупованому Криму новий шпиталь, - ЦНС

Окупанти будують шпиталь у Севастополі. 

Росіяни будують у тимчасово окупованому Криму новий шпиталь, - ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Російська окупаційна адміністрація будує новий госпіталь у Криму. Це пов'язано із великими втратами окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року, але він не вирішить проблему, адже втрати ворог набагато більше”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що шпиталь будують у Севастополі

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Таким чином, окупанти планують і надалі використовувати цивільну інфраструктуру, а також обмежувати право місцевих мешканців на отримання медичної допомоги.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про місця розташування позицій ворога, і таким чином допомогти пришвидшити звільнення рідного краю.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин, яка там дислокується. Дві дівчини, які представилися місцевими, принесли загарбникам декілька пляшок горілки і закуску. Охороні вони повідомили, що хочуть віддячити "захисникам". Окупанти все спожили і отруїлися. Загалом постраждали 35 осіб: 24 померли, ще 11 перебувають у лікарні.

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