The Washington Post про контрнаступ ЗСУ: "Усе пішло не за планом, тому Залужний змінив тактику"

Українців переконували зосередити сили в одній ключовій точці на Запоріжжі, але український план передбачав наступ на трьох напрямках і стримування російських сил.

Український контрнаступ не мав очікуваного успіху, адже з самого початку пішов не за планом. Тому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному довелося змінювати тактику, попри рекомендації американських союзників.

Про це пише видання "The Washington Post".

Матеріал складається з двох частин та ґрунтується на інтерв'ю з більш ніж 30 українськими та американськими високопосадовцями, а також з більш як 20 офіцерами та солдатами на передовій, журналісти посилаються на співрозмовників на умовах анонімності.

За даними видання, 7 червня 47-ма окрема механізована бригада мала почати контрнаступальні дії, аби за 24 години просунутися майже на 9 миль до села Роботине, звільнити Мелітополь і перерізати російські шляхи постачання. Однак, "усе пішло не за планом", бо щільність мінних полів та обстрілів перевищила всі очікування, втрати людей і техніки були надто великі. Кількість загиблих і поранених, а також згорілої західної військової техніки, підірвала бойовий дух, пише WP.

За словами високопоставленого українського військового, Залужний наказав військам призупинити атаку до того, як буде знищено все обмежене українське озброєння.

"Замість того, щоб намагатися прорвати російську оборону масованою, механізованою атакою за підтримки артилерійського вогню, як радили його американські колеги, Залужний вирішив, що українські солдати підуть пішки невеликими групами по 10 чоловік – цей процес збереже техніку і життя, але буде набагато повільнішим. Місяці планування зі Сполученими Штатами Америки були відкинуті того четвертого дня, – і вже запізнілий контрнаступ, розрахований на вихід до Азовського моря протягом двох-трьох місяців, майже зупинився", - пише видання.

Тому, замість того, щоб здійснити в перший день прорив на 9 миль (майже 14,5 км), українці за майже шість місяців з червня просунулися приблизно на 12 миль (19,3 км) углиб і звільнили кілька сіл, пише WP. Навіть Роботине вдалося звільнити далеко не за два дні, а Мелітополь все ще недосяжний.

На основі отриманої інформації видання зробило такі висновки:

70% військовослужбовців 47-ї бригади, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступили в бій, не маючи бойового досвіду.

Невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей зі США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону.

Командувач американськими силами в Європі не міг зв'язатися з українським головнокомандувачем протягом декількох тижнів на початку кампанії на тлі напруженості через різне бачення рішень на полі бою.

Кожна сторона звинувачувала іншу в помилках і прорахунках. Американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння щільності мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці, схоже, не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою.

Загалом Україна повернула собі лише близько 200 квадратних миль (майже 518 кв км) території ціною тисяч загиблих і поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги лише у 2023 році.

WP зазначає, що в січні, за п'ять місяців до початку контрнаступу, тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відвідав на полігоні в Німеччині солдатів 47-ї бригади. Дізнавшись, що більшість із них не мають бойового досвіду, Міллі сказав американським інструкторам: "Дайте їм все, що у вас є".

Навесні солдати 47-ї повернулися в Україну, а на початку травня вже передислокувалася ближче до лінії фронту, але наказу про атаку їм так і не давали. Багато хто в підрозділі відчував, що елемент несподіванки втрачено і ворог знав, звідки прийдуть сили.

Зрештою, територіальні лінії в червні 2023 року майже не змінилися.

Міллі та інші старші американські офіцери, які брали участь у плануванні наступу, переконували українців зосередити сили в одній ключовій точці в Запорізькій області, а український план передбачав наступ на трьох напрямках і стримування російських сил.

За планом українського командування, наступ мав іти на південь двома різними шляхами до Азовського моря, а також на сході України навколо обложеного міста Бахмут.

Деякі українські солдати вважали, що американські інструктори не розуміють масштабу конфлікту з більш потужним ворогом.

Солдат 47-ї бригади з позивним "Джокер" розповів, що американці не врахували наявність величезної кількості безпілотників, укріплень, мінних полів і тому подібного – й спершу навіть не хотіли інтегрувати використання дронів у готові програми підготовки.

Американська програма мала свої переваги, зокрема, поглиблену підготовку в холодну погоду і вміння коригувати артилерійський вогонь, але багато чого було відкинуто, коли полетіли справжні кулі, сказав він.

"Нам довелося вдосконалювати тактику під час самого бою. Ми не могли використовувати її так, як нас вчили", – розповів "Джокер".

Крім того, WP пише, що коли Володимира Зеленського під час зустрічі з генсеком НАТО наприкінці вересня запитали, чому його військові продовжують перекидати стільки сил на схід, а не на південь, він відповів, що якщо росіяни втратять схід, вони програють війну.

За словами джерела видання, Зеленський визнав, що серед деяких його командирів існують різні погляди. Але більшість високопоставлених українських військових продовжували вважати, що перекидання більшої кількості військ на одну ділянку фронту не призведе до прориву.

Нові спроби росіян захопити Авдіївку підтвердили застереження українського командування. Тепер росіяни йшли в наступ, чотири бригади рухалися в колонах танків і бронетранспортерів і спускалися на одну вузьку смугу фронту. Наступ вели інженерні машини з тральщиками.

"Саме так українці почали свій контрнаступ. Так само росіяни зазнали серйозних втрат — українські офіційні особи стверджували, що понад 4 000 російських військових було вбито за перші три тижні штурму... На початку жовтня 47-ма бригада після короткої перерви в боях була повернута в контрнаступ. Зеленський публічно пообіцяв, що Україна продовжить пробиватися до зими, коли погода ускладнить будь-які просування. Однак до кінця жовтня війська 47-го полку раптово були перекинуті на схід, щоб захищати північний фланг Авдіївки. Разом з ними пішла і західна зброя бригади — німецькі танки «Леопард» і американські БМБ «Бредлі»", - пише WP.

Видання зазначає, що передислокація до Авдіївки стала несподіванкою для бригади, але це також стало сигналом про те, що операція в Запоріжжі заморожена в основному на постійних лініях. І за своїми лініями росіяни продовжували будувати оборонні укріплення протягом літа та осені, згідно із супутниковими знімками. Навколо села Романівське, що на південний схід від Роботиного, облаштовано протитанкові рови та бетонні піраміди на три глибини, щоб приглушити подальші спроби українців просуватися.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський визнав, що довгоочікуваний контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає. Він також наголошував, що Росія втратила тотальну перевагу в Чорному морі.