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Російські окупанти вдарили по гімназії Нікопольщини

Також ввечері ворог наніс ракетного удару по Кривому Розі.

Російські окупанти вдарили по гімназії Нікопольщини
обстріли Нікополь Дніпропетровська область
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня росіяни атакували Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак зруйнована нікопольська гімназія, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Районний центр, Марганець та Червоногригорівську громаду. Туди летіли снаряди з важкої артилерії. Цілив агресор і дронами-камікадзе", – йдеться у повідомленні голови ОВА. 

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок ударів понівечена гімназія та 4 житлові будинки, пошкоджені 3 господарські споруди та лінії електропередач. Також горіла покинута будівля. 

"Вдень свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв та постраждалих", – додав Лисак. 

Нагадаємо, окупанти атакували комунальне підприємство у Нікополі.

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