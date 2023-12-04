Російські окупанти вдарили по гімназії Нікопольщини

Також ввечері ворог наніс ракетного удару по Кривому Розі.

Впродовж дня росіяни атакували Нікополь, Марганець та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак зруйнована нікопольська гімназія, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Районний центр, Марганець та Червоногригорівську громаду. Туди летіли снаряди з важкої артилерії. Цілив агресор і дронами-камікадзе", – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок ударів понівечена гімназія та 4 житлові будинки, пошкоджені 3 господарські споруди та лінії електропередач. Також горіла покинута будівля.

"Вдень свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо, без жертв та постраждалих", – додав Лисак.

Нагадаємо, окупанти атакували комунальне підприємство у Нікополі.