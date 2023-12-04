Росіяни почали "полювання" на українське підпілля через моніторинг соцмереж

Росіяни продовжують шукати членів українське підпілля за допомогою моніторингу вподобань мешканців ТОТ у соцмережах. Таким чином російські загарбники намагаються взяти під контроль тимчасово захоплені землі.

У Центрі національного спротиву зазначають, що подібні випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах і таким чином намагаються вирахувати серед них місцевих мешканців окупованих територій вже зафіксовані.

"Відтак закликаємо українців на ТОТ зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку", – попередили у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни активно шукають місцевих вчителів, які продовжують дистанційно викладати в українських школах.