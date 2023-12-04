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Росіяни почали "полювання" на українське підпілля через моніторинг соцмереж

Окупанти намагаються вичислити партизанів за вподобайками.

Росіяни почали "полювання" на українське підпілля через моніторинг соцмереж
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни продовжують шукати членів українське підпілля за допомогою моніторингу вподобань мешканців ТОТ у соцмережах. Таким чином російські загарбники намагаються взяти під контроль тимчасово захоплені землі. 

У Центрі національного спротиву зазначають, що подібні випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах і таким чином намагаються вирахувати серед них місцевих мешканців окупованих територій вже зафіксовані. 

"Відтак закликаємо українців на ТОТ зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку", – попередили у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни активно шукають місцевих вчителів, які продовжують дистанційно викладати в українських школах.

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