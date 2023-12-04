НАБУ завершило розслідування по справі нардепа Гунька, підозрюваного в одержанні 85 000 доларів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорпрокуратура завершили розслідування у справі народного депутата Анатолія Гунька і його спільника, які підозрюються в отриманні хабара в $85 000.

Спільник перебуває в розшуку, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження, повідомили в пресслужбі НАБУ. Розслідування справи було почато завдяки заяви підприємця.

За даними слідства, народний депутат, який при цьому був головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, запропонував підприємцю отримати під обробку землю, що перебувала у постійному користуванні ДП.

"За кожен гектар землі та неперешкоджання своїй діяльності аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди", – повідомили в НАБУ.

За надання для обробки земель площею 1700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 000 підприємець мав передати авансом до початку обробки.

Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили "на гарячому". Того ж дня йому повідомили про підозру.

Гунько потрапив до парламенту від "Слуги народу" в результаті довиборів на окрузі, де його головним суперником був Олег Ляшко.

Дружина нардепа Наталія Гунько двічі була обрана депутаткою Київської облради (у 2020 – від "Слуги народу", у 2015 – від партії Ляшка). У 2021-2023 була головою Київоблради. 8 травня Гунько відправили у відставку, у рішенні зазначено, що вона "не виправдала довіру депутатів обласної ради".

Гунька пов'язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.

Гунько був взятий під варту з альтернативою застави в 30 млн гривень. Публічних даних про те, що він вийшов під заставу, немає. Гуньку загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація. Після викриття "Слуга народу" виключила його з фракції.

В 2019 Гунько балотувався до парламенту від "Батьківщини", але програв.