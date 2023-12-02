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Міжнародний демократичний союз закликав українську владу дозволити виїзд Порошенка у Вашингтон

Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Міжнародний демократичний союз закликав українську владу дозволити виїзд Порошенка у Вашингтон
Фото: Пресслужба "ЄС"

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні. Про це повідомили в пресслужбі "ЄС".

"Міжнародний демократичний союз збентежений тим, що Петру Порошенку було відмовлено у дозволі залишити Україну для відвідування Форуму IDU-2023. Ми закликаємо українську владу дозволити його від’їзд, оскільки для осіб, які приймають рішення, надзвичайно важливо отримати інформацію про війну з перших вуст і підтримати атаковану країну", – йдеться на сторінці IDU у мережі X.

Фото: Пресслужба "ЄС"

Також редакторка рубрики UkraineAlert на Atlantic Council, старша наукова співробітниця в Інституті дослідження міжнародної політики Мелінда Херінг закликала припинити політичні ігри.

"Повна нісенітниця. Команда президента Зеленського грає в ігри. Ми бачимо, що ви робите. Зе-Команда заборонила Порошенку залишати Україну через те, що його відрядження скасовано. Багато хто чекав його у Вашингтоні. Здорові демократії поважають своїх опозиційних політиків", – написала вона у X.

Петро Порошенко запрошений як один з ключових спікерів на Саміт Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні (США).

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Крім цього, він планував низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де мали обговорити посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також планувалися зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Європейської Комісії та Головою Консервативної партії Великої Британії. 

Також Петро Порошенко планував відвідати Варшаву для зустрічей з керівництвом Комітету у закордонних справах Сейму Польщі, представниками польських політичних та експертних кіл, де мав обговорити зміцнення підтримки Польщею України у відсічі російської агресії, а також у набутті нашою державою членства в ЄС та НАТО. Одна з тем під час зустрічей Порошенка у Варшаві – припинення транспортної блокади на кордоні з Україною.

Фото: Пресслужба "ЄС"

Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. 

Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер. Партія "Європейська Солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) у липні 2020 року.

У вересні 2023 року Петро Порошенко став членом Почесної консультативної ради Міжнародного демократичного союзу.

Нагадаємо, що вчора Петру Порошенку заборонили виїзд у закордонне відрядження. Прикордонники пояснили це тим, що воно було скасоване керівництвом Верховної Ради. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко сказав, що причиною скасування є лист для внутрішнього користування, деталі якого він повідомити не може. 

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