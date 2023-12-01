Олена Зеленська не хоче, щоб Володимир Зеленський знову балотувався у президенти

Перша леді України Олена Зеленська не хотіла би, аби Володимир Зеленський був на посту президента України у майбутньому.

Про це вона заявила у подкасті The Economist.

"Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни", – сказала Олена Зеленська.

На її думку, Олені та Володимиру Зеленським слід знайти щось нове, і вони достатньо креативні, щоб придумати цікаве заняття.

Перша леді України розповіла також і про те, яким вона бачить майбутнє після війни для своєї родини.

"Наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом, з чоловіком і дітьми. Весь час. Візьмемо відпустку і поїдемо кудись, навіть не знаю, куди завгодно, але гуртом, всі четверо. І ця відпустка буде тривалою – цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі, він і я", – сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив у серпні цього року, що буде балотуватись на президентських виборах, якщо вони під час війни відбудуться в 2024 році під час війни.

Згодом президент України заявив, що вибори в Україні – не на часі. При цьому керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україну ніхто не підштовхує до виборів під час війни, але партнери питали думку щодо них.

10-12 листопада голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп Верховної Ради підписали меморандум, відповідно до якого вибори в Україні відбудуться лише після війни.

У висновках, оприлюднених за результатами цієї події, йдеться зокрема про те, що керівництво Верховної Ради, голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп ВР 9-го скликання "дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)".



