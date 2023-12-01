В аеропорту "Бориспіль" відбулася зустріч з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів десяту зустріч із представниками дипломатичного корпусу, які акредитовані в нашій державі. Обговорили імплементацію десятого пункту Формули миру - підтвердження закінчення війни.

Про це йдеться на сайті глави держави.

До обговорення, яке відбулося на території аеропорту "Бориспіль", долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій. Зокрема, в обговоренні взяли участь посли США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, Франції, Японії, Нідерландів, Бразилії, ПАР, Індії, Литви, Норвегії, тимчасовий повірений Польщі в Україні, голова Офісу Ради Європи в Україні, посли Швейцарії, Румунії та Латвії та ін.

За словами Єрмака, останній пасажирський літак із "Борисполя" вилетів о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. Глава ОПУ висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна. Заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга додав, що "Бориспіль" став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", – додав Єрмак.

Андрій Сибіга розповів, що до робочої групи №10 на рівні послів, яку він очолює разом із міністром оборони Рустемом Умєровим, входять представники 20 держав і міжнародних організацій. За його словами, експерти розробляють модальності того, як покласти край війні, і перший результат роботи може бути представлений на наступній зустрічі радників із національної безпеки.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив на зустрічі, що єдиний спосіб забезпечити гарантії миру – перемогти Росію на полі бою. Щоб завдати такого нищівного удару по РФ, українські бійці повинні мати новітні технології та зброю, яка може дати асиметричну відповідь на російські промислові можливості та людські ресурси. Україна має деякі власні розробки, а також готова до спільного виробництва, досліджень і розробок із партнерами.

На думку міністра юстиції України Дениса Малюськи, оптимальним юридичним механізмом завершення війни є багатосторонній договір, до якого можуть бути залучені багато різних зацікавлених підписантів.

"Ми також хотіли б, щоб цей документ ратифікували парламенти країн, які його підпишуть. І щоб був певний механізм для подолання конфліктів, тому що не всі конфлікти потрібно розв’язувати силою", – сказав Малюська.

Учасники зустрічі заслухали звернення президентки міжнародної неурядової організації громадських діячів The Elders, колишньої Президентки Ірландії Мері Робінсон та ексгенерального секретаря ООН Пан Гі Муна, які закликали всі країни докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в Україні на основі ключових принципів Статуту ООН. Також ішлося про важливість створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

Наприкінці зустрічі Єрмак повідомив, що на початку 2024 року має відбутися наступна. Крім того, він анонсував четверту зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться незабаром. Після цього можна буде переходити до обговорення порядку денного й проведення першого установчого Глобального саміту миру.

Нагадаємо, минулого місяця Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона повідомив, що до кінця війни в Україні можуть відкрити один із цивільних аеропортів. Польща заявила, що готова допомогти нашій державі у повоєнній відбудові аеропортів.