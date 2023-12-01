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Нардеп Максим Єфімов заявив про складання депутатських повноважень

Єфімов планує зосередитися на питаннях захисту Краматорської громади.

Нардеп Максим Єфімов заявив про складання депутатських повноважень
Фото: Максим Єфімов

Народний депутат від депутатської групи "Відновлення України" Максим Єфімов оголосив про складання повноважень депутата Верховної Ради України.

“Упевнений, це рішення дозволить мені зосередитися на питаннях захисту рідної Краматорської громади, усієї Донеччини й загалом – України”, - написав Єфімов.

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Максим Єфімов у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 48 округом (м.Краматорськ Донецької області). З 6 грудня 2019 року - член депутатської групи "Довіра", до того - позафракційний.

Член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як повідомлялось в 2019 році, Максим Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, котра володіє конгресово-виставковим центром "Парковий" в Києві. За словами Єфімова, формальним власником об'єкта виступає мати депутата. 

А влітку 2018 року Єфімов підтвердив інформацію про те, що він купує енергогенеруючу компанію "Донбасенерго".

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