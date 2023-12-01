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Київ запровадить матеріальне заохочення для мобілізованих киян – 30 тисяч гривень, - Кличко

Кошти виплачуватимуть кожному новобранцю.

Київ запровадить матеріальне заохочення для мобілізованих киян – 30 тисяч гривень, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: facebook/Віталій Кличко

З грудня Київ запровадить заохочувальні виплати для мешканців міста, які підуть служити до Збройних сил України. Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

«Київрада на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю», - повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що на попередній сесії Київради були збільшені видатки на ЗСУ за програмою «Захисник Києва». Зокрема, 300 мільйонів гривень додатково передбачено для військових частин, які звернулися за допомогою.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка Київ збільшив видатки на підтримку сил безпеки та оборони до 6,2 млрд грн у 2023 році.

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