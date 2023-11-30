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Росія намагається зруйнувати співпрацю міжнародних організацій, – Бербок перед зустріччю міністрів країн-членів ОБСЄ

Анналена Бербок заявила, що “ми цього не допустимо”. 

Росія намагається зруйнувати співпрацю міжнародних організацій, – Бербок перед зустріччю міністрів країн-членів ОБСЄ
Фото: ЕРА/UPG

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія намагається зруйнувати співпрацю міжнародних організацій, таких як Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії, повідомляє DW.   

"Ми щодня відстоюємо наш європейський світопорядок. Однак Росія намагається зруйнувати і цю співпрацю. Ми цього не допустимо", – заявила Бербок.

Зазначається, що на цю зустріч прилетів глава російського МЗС Сергій Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі не візьме участь у засіданні ОБСЄ через присутність Лаврова. Жодні інші представники польського МЗС не братимуть участі у зустрічі. Також зустріч бойкотує глава українського МЗС Дмитро Кулеба і представники країн Балтії.

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