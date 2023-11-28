Міністри закордонних справ України та Словаччини провели першу зустріч

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з новим головою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
“Я дякую міністру Бланару за підтвердження однозначної підтримки Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів”, - написав Кулеба.
Він наголосив, що Словаччина й надалі братиме участь у спільній роботі над Формулою миру та готова підтримати рішення про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Як зазначив Кулеба, словацький колега підтвердив, що оборонно-промислове співробітництво між нашими підприємствами буде продовжено, також працюватиме і ремонтний хаб у Словаччині.
Нагадаємо, Союз автомобільних перевізників Словаччини погрожує з 1 грудня заблокувати пункт пропуску Вишнє-Нємецке.