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Міністри закордонних справ України та Словаччини провели першу зустріч

Словаччина готова підтримати рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Міністри закордонних справ України та Словаччини провели першу зустріч
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з новим головою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Я дякую міністру Бланару за підтвердження однозначної підтримки Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України в межах наших міжнародно визнаних кордонів”, - написав Кулеба.

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Він наголосив, що Словаччина й надалі братиме участь у спільній роботі над Формулою миру та готова підтримати рішення про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Як зазначив Кулеба, словацький колега підтвердив, що оборонно-промислове співробітництво між нашими підприємствами буде продовжено, також працюватиме і ремонтний хаб у Словаччині.

Нагадаємо, Союз автомобільних перевізників Словаччини погрожує з 1 грудня заблокувати пункт пропуску Вишнє-Нємецке.

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