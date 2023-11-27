Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії перед самітом ЄС у грудні

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський назвав розмову важливою.

Сторони обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС.

"Запевнив, що Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій", - наголосив Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "Єврокомісія твердо стоїть поруч з Україною у підготовці її майбутнього в ЄС".

Good exchange with @ZelenskyyUA ahead of crucial discussions at December’s EUCO.

⁰Ukraine is focused on implementing the 7 steps and reforms linked to EU financial support.⁰@EU_Commission stands firmly by Ukraine in the preparation of its EU future. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2023

Нагадаємо, нині віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова зустрілася з українськими парламентарями і нагадала пріоритетні вимоги ЄК, які необхідно виконати до березня 2024 року.

Днями Президент Зеленський, коментуючи можливу відмову ЄС від початку переговорів про вступ України, заявив про те, аби не "награвати" зайві перемоги Росії.