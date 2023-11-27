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Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії перед самітом ЄС у грудні

Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії перед самітом ЄС у грудні
президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський назвав розмову важливою.

Сторони обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС.

"Запевнив, що Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій", - наголосив Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "Єврокомісія твердо стоїть поруч з Україною у підготовці її майбутнього в ЄС".

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Нагадаємо, нині віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова зустрілася з українськими парламентарями і нагадала пріоритетні вимоги ЄК, які необхідно виконати до березня 2024 року.

Днями Президент Зеленський, коментуючи можливу відмову ЄС від початку переговорів про вступ України, заявив про те, аби не "награвати" зайві перемоги Росії.

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