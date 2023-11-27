​Віцепрезидентка Єврокомісії обговорила з депутатами Ради пріоритетні реформи для вступу України до ЄС

Юрова зазначила, що "якість і швидкість мають значення".

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова зустрілася 26 листопада з українськими парламентарями.

Про це йдеться в дописі Юрової у соцмережі Х.

Основна тема перемовин - вступ України до ЄС, яку обговорили з представниками всіх політичних груп ВР.

Юрова нагадала про пріоритетні вимоги Єврокомісії, які необхідно виконати до березня 2024 року:

боротьба з корупцією;

деолігархізація;

регулювання лоббізму;

захист прав меншин.

Віцепрезидентка Єврокомісії додала, що "якість і швидкість мають значення".

Нагадаємо, Єврокомісія цього місяця офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу і нагадала про роботу над реформами.

Нещодавно Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав лист від послів "Групи семи" щодо законопроєктів про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.