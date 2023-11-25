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Володимир Зеленський обговорив з президентом Швейцарії використання заморожених прибутків з активів РФ

Також проаналізовано допомогу з розмінування територій України.

Володимир Зеленський обговорив з президентом Швейцарії використання заморожених прибутків з активів РФ
Фото: пресслужба президента України

Президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський і Ален Берсе під час зустрічі у Києві обговорили використання заморожених прибутків з активів РФ, гуманітарне розмінування України,  а також українську формулу миру. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Володимир Зеленський подякував за вагому гуманітарну допомогу, надану Україні з початку повномасштабного вторгнення.

"Дякую за ваш візит. Це дуже сильний меседж для українців у всьому світі, що ви вирішили відвідати Україну в особливий день нашої історії для всіх наших родин – у 90-ті роковини Голодомору. Також дякую за вашу участь у сьогоднішній скорботній церемонії. Ми горді, що маємо таких партнерів, які взяли участь у церемонії в цей особливий день для нашої країни», – сказав він.

Президент України висловив сподівання на позитивне рішення нового парламенту Швейцарії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Володимир Зеленський відзначив важливість допомоги, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України.

Глава держави також високо оцінив роль Швейцарії у процесі гуманітарного розмінування, зокрема її готовність прийняти у 2024 році другу Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування в Україні.

Особливу увагу сторони приділили питанню використання заморожених прибутків з активів держави-агресора.  Окремо співрозмовники обговорили прогрес в імплементації Української формули миру та участь Швейцарії в цьому процесі. 

Нагадаємо, у суботу до Києва прибув президент Швейцарії Ален Берсе. Він взяв участь  міжнародному саміті з продовольчої безпеки. 

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