Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
ГоловнаПолітика

Карен Вайтінг: «Уроки ситуації з українськими біженцями допоможуть розвинути систему прихистку у світі»

Карен Вайтінг, заступниця представниці Агентства ООН у справах біженців в Україні, узяла участь у панельній дискусії «Повернути людей: політики щодо ВПО, біженців, реінтеграції та соціального захисту» в рамках міжнародної конференції «Відбудова України: про людей і для людей». Вона поділилася даними ООН про кількість біженців у світі, про частку тих, хто має намір повертатися в Україну, і наголосила, що відбудова держави значною мірою впливає на вибір людей.

Подію організувала ГО «Вокс Україна» за підтримки The National Endowment for Democracy (NED) 10 листопада 2023 року. Публікуємо тези з промови Карен Вайтінг.

Фото: EPA/UPG

У світі зареєстровано 6,2 млн біженців з України, причому близько 5,9 млн — у країнах Європейського Союзу й у Молдові. Менше їх деінде, зокрема в Канаді й Сполучених Штатах. Директиву Європейського Союзу про тимчасовий захист активізували швидко, що стало ключовим у підтримці українських біженців. Дозволило впевнитися, що вони легальні резиденти країн перебування, а також забезпечило доступ до охорони здоров’я та можливість вийти на ринок праці тих, хто міг це зробити. Той факт, що українці мають доступ до соціальних послуг, освіти й ринку праці, означає, що вони нарощуватимуть свій потенціал, щоб, повернувшись додому, ефективно сприяти відбудові й відновленню України.

Незважаючи на солідарність і гостинність країн перебування, біженці мають стійкий намір повернутися додому. Про це свідчать і опитування, які проводить Агентство ООН у справах біженців. Одне опублікували в липні цього року (проводили у квітні й травні). 76% опитаних висловили намір повернутися додому. Також ми опитали внутрішньо переміщених осіб: з них близько 82% воліють повернутися додому.

Важливою рисою українських біженців є підтримка зв’язків. Підтримувати їх з Україною якісно допомагає гнучкість, адже можна приїжджати додому, щоб навідати членів сім'ї, своє майно. Серед опитаних біженців близько 39% принаймні раз змогли зробити це. Також ми виявили, що можливість приїхати додому й побачити ситуацію на власні очі підвищує наміри біженців повернутися. Ми рекомендуємо країнам, які приймають біженців, зберігати цю гнучкість, дозволяти українцям повертатися, тому що це допомагає їм підтримувати зв’язки з батьківщиною, надає їм інформацію, важливу, щоб ухвалити обґрунтоване рішення добровільно повернутися.

Фото: EPA/UPG

У питанні повернення біженців важливо, що Україна має міжнародну підтримку і що відновлення держави відбувається вже зараз. Це допомагає підтримувати надію та мотивує біженців і внутрішньо переміщених осіб повертатися додому. Тому потрібно окреслити регіони, найбільш придатні для повернення людей у короткостроковій і середньостроковій перспективі, інвестувати у відповідні громади. Разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством реінтеграції та Міністерством інфраструктури ми вже почали, поруч зі своєю гуманітарною роботою, інвестувати в громади повернення. Адже бачимо, що факторами повернення біженців є не лише безпека й захищеність, але й доступ до послуг, якісного житла, освіти й роботи. Що більше уряд України, а також міжнародна спільнота й самі громади зможуть зробити, щоб відновити громадські послуги — відбудовуючи школи, відновлюючи громадські центри, інвестуючи в психічне здоров’я та психосоціальну підтримку, то більше біженців захочуть повернутися додому. Відповідно, то швидше Україна буде відновлюватися.

Гостинність, яку ми побачили стосовно українських біженців, була, безумовно, дуже обнадійливою, як і швидка активація директиви про тимчасовий захист. Уперше країнам Європейського Союзу довелося адаптуватися до такого масштабу переміщення й до такої кількості біженців. Через культурну близькість українські біженці краще інтегрувалися у країнах, що приймають, порівняно з біженцями із Сирії, з Афганістану, африканських країн.

Однак цей досвід вплине й на систему прихистку загалом. Адже ми побачили, що країни здатні приймати біженців, інтегрувати їх у свої системи, і це не має негативного впливу на ці країни. Насправді багато країн виграли від припливу біженців, тому що в довгостроковій перспективі вони можуть стати більш самодостатніми. І хоч у Європі тривають дискусії про реформу системи допомоги біженцям, ми сподіваємося, що уроки української ситуації допоможуть зберегти гнучку й відкриту систему прихистку в усьому світі.

Фото: EPA/UPG

LB.uaLB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies