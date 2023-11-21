Порошенко у Лондонській школі економіки: найкоротший шлях закінчення війни – підтримка перемоги України

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко виступив перед слухачами та професорсько-викладацьким складом Лондонської школи економіки. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Під час виступу він наголосив, що боротьба України — більша за Україну. Йдеться про захист світу, заснованого на правилах, про верховенство права, а не верховенство сили, про світоглядне протистояння демократії та диктатури.

«Це – війна між демократією та авторитаризмом. Путін сказав, що демократія слабка, тому що їй потрібно занадто багато часу, щоб прийняти рішення, а авторитаризм сильний, тому що як сказав Путін, «я можу приймати рішення. Якщо я хочу – розв’яжу війну, якщо я хочу, зупиню війну». А ми, українці, демонструємо всьому світу, що це не так», – говорить Порошенко.

Він нагадав, що Росія має в 4 рази більше живої сили, але Україна не просто вистояла, а зупинити її, тому що у нас інша мотивація.

«Ми високо мотивовані, високопрофесійні, дуже патріотичні, знаємо, за що боремось. Я маю сильну мотивацію, яка зміцнила глобальну коаліцію на підтримку України. Це сталося через Бучу, через Гостомель, Ірпінь, Бородянку, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Усе це лихо ви можете бачити на власні очі на BBC, Sky, Fox чи NBC. Ніхто в світі не сумнівається, що цю бійню, цей тероризм потрібно припинити. Як ми можемо це зупинити? Дехто вважає, шляхом переговорів. Так, але це має бути дуже професійний переговорник, найкращий у світі, який може досягти результату. Назва цього переговірника – Збройні Сили України», – заявив Порошенко.

«Ми забезпечили дуже успішні переговори під час нападу на Київ. Знайшли достатньо аргументів, щоб викинути росіян від нашої столиці. Я абсолютно впевнений, що нам потрібно підтримати цього переговорника, дати йому інструмент, зробити його сильнішим. І це – найкоротший шлях до перемоги», – додав він.

Порошенко закликав не піддаватися настрояс втоми від війни: «Ви можете собі уявити, щоб існувала українська втома? Тобто втома від демократії? Втома від свободи? Втома від НАТО?».

«Україна бореться не тільки за себе, Україна бореться за Велику Британію. Я дуже ціную Велику Британію, я мав зустрічі з прем’єр-міністрами Великої Британії, з членами парламенту, з членами уряду. Скільки відсотків підтримує Україну у Великій Британії? 78%. Чи знижуються вони протягом останніх 640 днів? Ні. Тому що це не підтримка України. Це найефективніше використання коштів платників податків для забезпечення безпеки Великої Британії», – переконаний Петро Порошенко.