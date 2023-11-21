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Україна ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо спільної розбудови інфраструктури

"За" проголосували 332 нардепи.

Україна ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо спільної розбудови інфраструктури

Парламент ухвалив закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі "Механізм "Сполучення Європи". Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законодавчу ініціативу №0232 підтримали 332 народних депутатів. 

Участь України у такій програмі відкриє "шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури". Загальний бюджет європейської програми до 2027 року становить майже 21 млрд євро.

Нагадаємо, у травні анонсували приєднання України до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи", що дасть можливість отримати фінансування від ЄС для розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури.

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