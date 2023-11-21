FT: Чехія пропонує обмежити пересування дипломатів РФ по Євросоюзу для боротьби із агентами російської розвідки

Такі заходи пропонуються для обговорення у межах 12-го пакету санкцій.

Чехія пропонує обмежити пересування дипломатів РФ по Євросоюзу для боротьби із агентами російської розвідки, пише Financial Times.

Такою є пропозиція Чехії для обговорення у межах дискусії щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.

Зокрема, російським дипломатам пропонується видавати візи та посвідки на проживання лише в країні перебування без дозволу пересуватися по всій шенгенській зоні.

Також пропонується приймати від російських дипломатів тільки біометричні паспорти, бо їх складніше підробити.

Нагадаємо, п'ять громадян Болгарії, які вже кілька місяців перебувають під вартою у Великій Британії, постануть перед судом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії у жовтні наступного року.

Раніше ексдепутата Сейма Латвії Адамсонса засудили за шпигунство. Яніс Адамсонс отримав 8,5 років ув'язнення.

До цього німецькі ЗМІ повідомили, що бельгійські спецслужби підозрюють виконувача обов'язків представника Росії в ЄС Кирила Логвінова у роботі на російську Службу зовнішньої розвідки.