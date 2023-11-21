Ворог обстріляв мінометом Сумську область, по Миколаївській бив артилерією, – ОВА

По Чернігівській області за добу ворог провів сім обстрілів (39 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони, застосував міномети, зафіксовано запуски некерованих авіаційних ракет, а також ворог використав три дрони-камікадзи. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Сумській зранку росіяни здійснили обстріл Шалигинської громади. Зафіксовано два вибухи з міномету. Вчора протягом дня рашисти здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади. Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл НАР з гелікоптера (шість вибухів) околиці Середина-Буди. Внаслідок обстрілу пошкоджено один багатоквартирний будинок, два приватні житлові будинки, літню кухню, гараж. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вночі ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. За вчорашній день ворог чотири рази атакував Нікополь; застосував дрони-камікадзе та запустив близько десятка артилерійських снарядів. Внаслідок обстрілу загинула жінка та постраждав чоловік, якого рятувальники дістали з-під завалів. Пошкоджений лікувальний заклад, 10 житлових будинків, 10 господарських споруд, автомобіль, дві лінії електропередачі, два газопроводи та водопровід. Пізно ввечері оборонці неба знищили над областю ворожу ракету.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Луганській противник продовжує цілити по прифронтових селах – Невському та Білогорівці.За добу противник здійснив 129 обстрілів (521 снаряд).

У Харківській сьогодні зранку ворог обстріляв Козачу Лопань. Внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти.

У Запорізькій під вогнем – 19 населених пунктів; ворог завдав 107 ударів по області. Рашисти здійснили 10 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Степовому, а також двічі обстріляли з ракетних систем залпового вогню Роботине. По території Новоандріївки, Новоіванівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 95 артилерійських ударів. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – три населених пункти: Авдіївка, Селидове, Михайлівка. Пошкоджено житловий будинок, дві будівлі лікарні, чотири будівлі шахти, п'ять автобусів, 14 цивільних автомобілів, три гаражі, ЛЕП. За добу на Донеччині, за оновленими даними, двоє загиблих і вісім поранених.

У Херсонській: за добу по області противник здійснив 44 обстріли (211 снарядів), з них по Херсону – п'ять обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 19 населених пунктів області. Вчора ворог обстріляв автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні, внаслідок чого загинули двоє водіїв, ще троє людей – поранені. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок. За добу по області: двоє людей загинуло, троє – дістали поранення.

Хмельницька ОВА вранці повідомила, що на її території працювала ППО.

Нагадаємо, ворог завдав п'яти ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.