МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
ГоловнаСуспільствоВійна

На Вінниччині настоятель храму УПЦ пропагував “русский мир” і вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, – СБУ

Зокрема, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви. Зараз він перебуває під вартою.

На Вінниччині настоятель храму УПЦ пропагував “русский мир” і вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила,що викрила злочинні дії настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у тому, що він заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України. 

Зазначається, що на власному Телеграм-каналі він повторював наративи Кремля про «громадянську війну» в Україні та вихваляв ексватажків терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу». Також клірик поширював «авторські» коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій. 

СБУ повідомляє, що для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви. Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви. 

За даними Офісу Генпрокурора, священник активізував свою проросійську діяльність в інтернеті після того, як втратив паству - храми УПЦ (МП), настоятелями яких він був, перейшли до ПЦУ. 

При обшуках за місцем проживання клірика виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь РФ. 

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). 

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала. 

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів. 

Нагадаємо, нещодавно суд засудив настоятеля московського патріархату до 15 років тюрми за зраду. “Святий отець” "зливав" ФСБ інформацію про оборону Сумщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies