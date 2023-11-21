Зокрема, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви. Зараз він перебуває під вартою.

Служба безпеки України заявила,що викрила злочинні дії настоятеля одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у тому, що він заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України.

Зазначається, що на власному Телеграм-каналі він повторював наративи Кремля про «громадянську війну» в Україні та вихваляв ексватажків терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу». Також клірик поширював «авторські» коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій.

СБУ повідомляє, що для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви. Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.

За даними Офісу Генпрокурора, священник активізував свою проросійську діяльність в інтернеті після того, як втратив паству - храми УПЦ (МП), настоятелями яких він був, перейшли до ПЦУ.

При обшуках за місцем проживання клірика виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала.

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

Нагадаємо, нещодавно суд засудив настоятеля московського патріархату до 15 років тюрми за зраду. “Святий отець” "зливав" ФСБ інформацію про оборону Сумщини.