Дубінському дозволили користуватися Youtube, Telegram, TikTok та Instagram

Прокурори просили обмежити доступ до оцмереж, однак суд відхилив це клопотання.

Прокурори вимагали заборонити нардепу Олександру Дубінському проводити відеотрансляції в Youtube, Telegram, TikTok та Instagram, але суд відмовив у задоволенні такого клопотання.

Про це повідомляють Українськi Новини з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що прокурори просили покласти на Дубінського додатковий обовʼязок, яким зобовʼязати його утримуватись від спілкування та впливу шляхом здійснення відео трансляцій у тому числі, але не виключно через багатоплатформовий месенджер "Telegram", відеохостинг "YouTube", соцмедійний застосунок "TikTok", соціальні мережі "Instagram", "X" та інші.

На думку прокурорів, це забезпечить виконання завдань кримінального провадження та досягнення дієвості зазначеного кримінального провадження.

Разом з тим, Печерський районний суд Києва цю вимогу прокурорів відхилив, оскільки на підтвердження даної вимоги прокурорами не було наведено жодного доказу в її обґрунтування.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопала Печерський районний суд Києва взяв під варту депутата Верховної Ради Дубінського. Він пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

Перед цим Дубінський отримав підозру в державній зраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії. За даними слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу (ГРУ).