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Російська армія обстріляла 6 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів Сумської області.

Російська армія обстріляла 6 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 20 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Есманська та Шалигинська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 88 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді окупанти ударили ракетами з вертольоту. 

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По Шалигинській, Юнаківській та Есманській громадам росіяни били з артилерії, а по Хотінській - з мінометів. 

Крім того, Білопільську громаду атакували з мінометів та гранатометів.

Нагадаємо, у понеділок російські окупанти знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих мешканців, ще троє зазнали поранень.

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