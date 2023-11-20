Російська армія обстріляла 6 громад Сумщини

Сьогодні, 20 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Есманська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 88 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді окупанти ударили ракетами з вертольоту.

По Шалигинській, Юнаківській та Есманській громадам росіяни били з артилерії, а по Хотінській - з мінометів.

Крім того, Білопільську громаду атакували з мінометів та гранатометів.

Нагадаємо, у понеділок російські окупанти знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів загинули двоє місцевих мешканців, ще троє зазнали поранень.