Голова Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

США передадуть Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість сягатиме 100 млн доларів.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу в Києві.

Остін уточнив, що новий пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority. Вона передбачає виділення озброєнь із запасів армії США.

"Це забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, додаткові перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також низку протитанкових озброєнь", – додав Ллойд Остін.

Голова Пентагону наголосив - військова підтримка України з боку США "продовжується", крім того "інші союзники і партнери також беруть на себе відповідальність" для забезпечення такої підтримки.

Втім, поки що Пентагон не оголосив детальний вміст цього пакета військової допомоги.

Раніше нову військову допомогу від США анонсував президент України Володимир Зеленський.