Російські терористи знову обстріляли Херсон

Один з постраждалих у важкому стані.

Російська армія знову завдала ударів по Херсонській громаді. Внаслідок атаки поранення отримали троє цивільних. Один з поранених чоловіків у важкому стані. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ постраждали троє людей. Один чоловік у тяжкому стані, один - на амбулаторному лікуванні." — повідомив Роман Мрочко.

Ще одна жінка у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні ворог випустив на Херсонщину 25 авіабомб за півтори години. Внаслідок атаки постраждали двоє мирних жителів.