Росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій, — ЦНС

Окупанти продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих території Запорізької області. Так, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном, — повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що на ТОТ Запоріжжя гауляйтери продовжують вивозити українське зерно. Нещодавно з окупованого порту Бердянська вийшло чергове судно з українським зерном.

Таким чином, російська окупаційна адміністрація піддає розграбунку тимчасово окуповані території задля заробітку, розуміючи свою недовговічність.

"Усі аграрії регіону зобов’язані здавати зерно окупантам по фіксованій ціні, яка в рази нижче ринкової. Потім зерно “перепродається” вже за ринковими цінами й вивозиться з регіону через порти. Різницю окупанти забирають собі", — повідомляють у ЦНС.

Нагадаємо, окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна. Загарбники змушують місцевих аграріїв до співпраці.