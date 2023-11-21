Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій, — ЦНС

З порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном.

Росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій, — ЦНС
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Окупанти продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих території Запорізької області. Так, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном, — повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що на ТОТ Запоріжжя гауляйтери продовжують вивозити українське зерно. Нещодавно з окупованого порту Бердянська вийшло чергове судно з українським зерном.

Таким чином, російська окупаційна адміністрація піддає розграбунку тимчасово окуповані території задля заробітку, розуміючи свою недовговічність. 

"Усі аграрії регіону зобов’язані здавати зерно окупантам по фіксованій ціні, яка в рази нижче ринкової. Потім зерно “перепродається” вже за ринковими цінами й вивозиться з регіону через порти. Різницю окупанти забирають собі", — повідомляють у ЦНС.

Нагадаємо, окупанти запланували вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна. Загарбники змушують місцевих аграріїв до співпраці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies