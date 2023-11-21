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Ліквідація ворога: у тимчасово окупованому Мелітополі у кафе отруїли окупантів

Кілька окупантів померли.

Ліквідація ворога: у тимчасово окупованому Мелітополі у кафе отруїли окупантів
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові отруїлися їжею, яку замовили в одному з кафе. Частина окупантів після отруєння померли. Про це в ефірі національного телемарафон розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ліквідація ведеться не лише вибухами, а також силами спротиву. Наразі відомо про чергову партію ліквідованих ворогів – отруєних. Про це пишуть навіть ворожі телеграм-канали. Вони замовили їжу в одному з місцевих кафе, після того, як поїли, отруїлися, і частина навіть загинула", – розповів Федоров.

Пізніше окупанти намагалися знайти кур'єра, який привіз їжу, однак не зуміли.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі росіяни, шукаючи своїх дезертирів, змушують чоловіків вимовляти слово "паляниця". Окупанти не можуть впоратися ні зі спротивом цивільних українців, ні з дезертирством своїх росармійців, тож посилюють обшуки і допити. 

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