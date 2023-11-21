Як уникнути спокус: корисні поради у Чорну п’ятницю

Цього року Black Friday припадає на 24 листопада, але традиційно вже великі торгові мережі нашої країни не обмежуються одним днем. Так, у найбільшому інтернет-магазині України ROZETKA Чорна п’ятниця 2023 стартовала вже сьогодні, 20 листопада, і розпродаж буде тривати весь тиждень. За цей час можна буде купити багато корисних товарів з великими знижками.

Що таке Чорна п’ятниця

Так називається найбільший розпродаж у світі, що традиційно проводиться в останню п’ятницю листопада після Дня Подяки. Чорна п’ятниця з’явилась у Філадельфії приблизно в 1960-ті роки. Ідея цього розпродажу поступово поширилася по всій Америці, а згодом стала популярною в усьому світі. Знижки у цей день можуть сягати 80%. Низькі ціни стають справжньою спокусою, через яку легко накупити непотребу та витратити занадто багато грошей. Цього можна уникнути, якщо розумно підійти до покупок.

Як підготуватися до розпродажу

Підготовку варто починати заздалегідь. Ось що треба зробити:

Складіть список речей, що вам потрібні. Особливо вигідно зараз купувати несезонні речі, наприклад, підготуватися до літньої відпустки. Заздалегідь ознайомтесь з асортиментом. Розпродаж триває недовго, а деякі товари представлені в обмеженій кількості. Тому треба добре орієнтуватися у каталозі інтернет-магазину. Можна навіть заздалегідь додати до кошика товари, які необхідні, а оформити замовлення — одразу після початку розпродажу. Вивчіть ціни на товари. Це потрібно робити у різні періоди часу. Тоді ви будете знати реальну вартість виробів та розмір знижок. Розрахуйте бюджет. У цьому допоможуть ціни, які ви вивчали перед Чорною п’ятницею. Не виходьте за рамки бюджету, щоб реально заощадити. Щоб цього не трапилося, встановіть на картку ліміт.

Що можна купити під час Чорної п’ятниці

Чорна п’ятниця — чудова можливість оновити смартфон або ноутбук. Можливо купити зі знижкою холодильник, морозильну камеру або пральну машину. У великому асортименті представлені дрібні побутові прилади: пилососи, праски, кофеварки, блендери, міксери, електрочайники тощо. Ви зможете обставити домівку новими меблями та оновити інтер’єр за допомогою текстилю: ковдри, рушника, килима.

Під час розпродажу можна одягнутися та взутися на весь рік наперед. Знижки діятимуть на елітні прикраси, а біжутерія стане ще дешевше. Зробіть річний запас мила та прального порошку. Не забудьте про дітей — під час Чорної п’ятниці можна купити найкращі подарунки під ялинку.