За даними джерел українських ЗМІ, йдеться про нардепа від фракції “Слуга народу” Андрія Одарченка.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.

“Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

НАБУ повідомляє, що після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.

Також відомство зауважує, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Тривають слідчі дії.

За даними джерел українських ЗМІ, йдеться про нардепа від фракції “Слуга народу” Андрія Одарченка.

Зі свого боку, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що повідомила нардепу про підозру.

Нагадаємо, у січні цього року Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Керівник Укравтодору став його заступником.