Від початку року було 86 звернень про порушення мовного законодавства у вишах, - Кремінь

Станом на 20 листопада цього року до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшло 86 звернень щодо порушення у вищих навчальних закладах закону України "Про функціонування української мови як державної". 26 таких звернень надійшло зі шкіл.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів мовний омбудсман Тарас Кремінь.

"У нас було немало нарікань на порушення мовного закону в університетському середовищі. Скажімо, тільки цього року ми отримали 86 звернень. Частина з них стосується університетів півдня, сходу, центру і заходу України, де студенти висловлюють своє небажання спілкуватися мовою недержавною", - зазначив омбудсман.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019-го він набрав чинності.

Імплементація окремих статей закону розтягнута в часі (відбувається кожні пів року). Так, 16 липня 2022 року вступили у силу нові норми мовного закону, які регламентують використання державної мови в мережі інтернету і мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах. Також передбачається штраф для посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон.

Нагадаємо, раніше Міносвіти нагадало, що викладачі повинні спілкуватися українською мовою не лише на заняттях, а й протягом усього робочого часу.