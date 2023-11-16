Моніторинг показав, що програма, в якій взяла участь Ірина Фаріон, має ознаки порушення закону “Про медіа”, який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію програми “Рандеву з Яніною Соколовою”, де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

Таке рішення прийняли на засіданні Нацради 16 листопада, передає Укрінформ.

“До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформацію про трансляцію програми “Рандеву з Яніною Соколовою” 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка, мовознавиця Ірина Фаріон”, - сказав член Нацради Максим Онопрієнко,

За його словами, це стало приводом до проведення моніторингу.

Він зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону “Про медіа”, який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Строк проведення перевірки – з 7 по 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Львівська політехніка звільнила Фаріон. Міністр освіти зазначив, що людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.

Зі свого боку, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Фаріон за 4-ма статтями. СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Досудове розслідування триває.