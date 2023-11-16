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Кількість жертв унаслідок удару по Селидовому зросла до чотирьох (оновлено)

Під завалами знайшли тіла ще двох людей. 

Кількість жертв унаслідок удару по Селидовому зросла до чотирьох (оновлено)
Фото: МВС у Telegram

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу по Селидовому зросла до чотирьох. Під завалами будинку знайшли тіло ще двох жертв.

Станом на 12:40 було деблоковано тіло четвертої жертви. Ще троє людей внаслідок удару зазнали поранень, повідомили в ДСНС і в МВС.

У Офісі генпрокурора додали, що серед жертв – подружжя внутрішньо переміщених осіб 43 та 44 років, яке переїхало з Гірника.

Нагадаємо, що ворог вдарив по житловому будинку вчора вночі. Спершу було знайдено тіло жінки, згодом під завалами знайшли ще одного загиблого. Троє людей були поранені. Пошукова операція триває. 

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