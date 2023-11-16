Кількість жертв унаслідок удару по Селидовому зросла до чотирьох (оновлено)

Під завалами знайшли тіла ще двох людей.

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу по Селидовому зросла до чотирьох. Під завалами будинку знайшли тіло ще двох жертв.

Станом на 12:40 було деблоковано тіло четвертої жертви. Ще троє людей внаслідок удару зазнали поранень, повідомили в ДСНС і в МВС.

У Офісі генпрокурора додали, що серед жертв – подружжя внутрішньо переміщених осіб 43 та 44 років, яке переїхало з Гірника.

Нагадаємо, що ворог вдарив по житловому будинку вчора вночі. Спершу було знайдено тіло жінки, згодом під завалами знайшли ще одного загиблого. Троє людей були поранені. Пошукова операція триває.