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На деокупованій Херсонщині сапери вже знешкодили понад 123 тисячі вибухонебезпечних предметів

Розмінування триває.

На деокупованій Херсонщині сапери вже знешкодили понад 123 тисячі вибухонебезпечних предметів
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

На деокупованій Херсонщині сапери вже знешкодили понад 123 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили  135 515,5 гектар територій, з них 113 406,6 гектар – землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 123,5 тис. вибухонебезпечних предметів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, декілька днів тому у Новорайську на Херсонщині чоловік підірвався на російській вибухівці. Потерпілий - житель Запоріжжя, який ремонтував дах на фермі.

Раніше у Бериславському районі під час польових робіт 41-річний фермер наїхав на ворожу міну і загинув.

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