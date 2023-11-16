На деокупованій Херсонщині сапери вже знешкодили понад 123 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 135 515,5 гектар територій, з них 113 406,6 гектар – землі сільськогосподарського призначення. На цих територіях виявлено та знешкоджено понад 123,5 тис. вибухонебезпечних предметів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, декілька днів тому у Новорайську на Херсонщині чоловік підірвався на російській вибухівці. Потерпілий - житель Запоріжжя, який ремонтував дах на фермі.

Раніше у Бериславському районі під час польових робіт 41-річний фермер наїхав на ворожу міну і загинув.