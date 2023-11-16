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У Запоріжжі запустили проєкт психологічної підтримки дружин загиблих героїв

Зараз фахівці проєкту набирають нову групу, яку планують запустити наприкінці листопада.

У Запоріжжі запустили проєкт психологічної підтримки дружин загиблих героїв
Фото: EPA/UPG

У Запоріжжі продовжується проєкт допомоги дружинам загиблих захисників  "Коханий, я живу!". Зараз триває набір до третьої групи з психологічної підтримки.

Про це повідомила міська рада.

"Проєкт «Коханий, я живу!» започаткований для того, щоб допомогти жінкам подолати горе та розпочати шлях до відновлення. На перших двох етапах допомогу отримали близько 20 жінок", - йдеться в повідомленні.

Зараз фахівці проєкту набирають нову групу, яку планують запустити наприкінці листопада. Програма триватиме 8 тижнів. Протягом цього часу дружини загиблих воїнів зможуть долучитися до групових сесій іх психологом, а також різних фізичних та арт-активностей.

"Ми чекаємо жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, термін втрати яких минув від 4 місяців. Адже до 4 місяців має проводитись тільки індивідуальна терапія", - зазначила організаторка проєкту Ярина Геращенко.

Для того, щоб потрапити у третю групу проєкту, необхідно до 24 листопада заповнити анкету-заявку за посиланням.

Нагадаємо, що активісти спільноти "Книга пам’яті полеглих за Україну" опрацювали дані з відкритих джерел про загиблих українських воїнів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно до цих підрахунків, на війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників.

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