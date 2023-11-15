На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"

Поранених бійців – майже 100 тисяч, але більшість із них незабаром повернеться до своїх побратимів після лікування.

Активісти спільноти "Книга пам’яті полеглих за Україну" опрацювали дані з відкритих джерел про загиблих українських воїнів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно до цих підрахунків, на війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників (станом на листопад 2023 року; разом із небойовими втратами, але не рахуючи загиблих серед зниклих безвісти).

Про це в статті для "Тижня" написали історик і журналіст Ярослав Тинченко – заступник директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України, та Герман Шаповаленко – координатор проєкту "Книга пам’яті полеглих за Україну".

"Саме на підставі електронного ресурсу цієї спільноти було створено Стіну пам’яті полеглих в російсько-українській війні у 2014–2021 роках на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Станом на зараз у базі спільноти проаналізовано та оброблено інформацію про загиблих військовослужбовців, правоохоронців, добровольців за лютий 2022-серпень 2023 років. І ми претендуємо на те, що спільнотою оброблено абсолютно всі повідомлення про загиблих, які з 24 лютого 2022 року й по сьогодні фігурували в інформаційному просторі", – пишуть автори.

Загальна кількість загиблих або померлих, інформацію про яких було зібрано станом на початок листопада 2023 року й дату смерті яких було точно чи приблизно встановлено, – понад 22 000 осіб.

"Підсумовуючи всі дані про бойові та небойові втрати Сил оборони, можна сказати, що станом на день публікації (14.11.2023) маємо 24500 підтверджених загиблих (померлих), чиї імена відомі, 15 тисяч зниклих безвісти, 3400 полонених. Вочевидь, 24500 імен — це не остаточна цифра загиблих (померлих), але й за нашими оцінками не менше 70%. Тобто реальна цифра загиблих (померлих) за бойових і небойових умов становитиме понад 30 тисяч осіб", – йдеться в статті.

Щодо поранених, то, як уже згадувалося, їхнє пропорційне відношення щодо загиблих (померлих) – 1:3 – у межах 90–100 тисяч. Але переважна більшість цих поранених та травмованих продовжує службу або незабаром повернеться до своїх побратимів після лікування.

Укладачі статистики також вказують на цифру – 15 тисяч зниклих безвісти військовослужбовців, яку нещодавно озвучив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Досвід нашої роботи в питаннях зниклих безвісти за період 2014–2015 років показує, що, на превеликий жаль, переважна більшість із них – загиблі. Причому в багатьох випадках навіть фрагментів тіл не буде знайдено", – зазначають Тинченко і Шаповаленко.

Як приклад вони наводять ракетну атаку по 169-му навчальному центру “Десна” СВ ЗСУ, вчинену росіянами 17 травня 2022 року. Унаслідок цього обстрілу 63 військовослужбовці загинуло, 39 було поранено, 68 – формально зникли безвісти.

Автори дослідження зауважують, що їхні підрахунки приблизно збігаються із періодичними заявами щодо кількості загиблих, які робили президент, командування ЗСУ, представники ОП та МОУ. Так, уперше Володимир Зеленський розповів про бойові втрати 25 лютого – наступного дня після масованого вторгнення російських військ. Тоді, за його словами, загинуло 137 військових. 12 березня 2022 року під час спілкування з пресою Зеленський зазначив, що на той час у нас уже загинуло близько 1300 військових. 22 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в одному з виступів наголосив, що загинуло близько 9 тисяч українських військовослужбовців. А 1 грудня 2022 року радник керівника офісу президента Михайло Подоляк про втрати повідомив про 12,5-13 тисяч загиблих.

Упродовж 2023 року офіційні особи конкретних цифр не називали, але Зеленський, Подоляк та деякі інші офіційні особи вказували, що в цей період ЗСУ втрачали 30–50 людей загиблими щоденно.

"Книга пам’яті" вказує на ще один офіційний перелік загиблих. Це – військовослужбовці, відзначені посмертно державними нагородами (укази президента публікуються у відкритому доступі). Зазвичай до державних нагород представляються всі військовослужбовці, правоохоронці та працівники силових структур, які загинули під час або внаслідок виконання своїх службових обов’язків.

Від 28 лютого 2022 року до 12 жовтня 2023 року було оприлюднено 454 укази глави держави про нагородження посмертно 14402 військовослужбовців, правоохоронців та працівників силових органів (не рахуючи закритих указів).

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, що рішення не ділитись інформацією про втрати Збройних сил було ухвалене разом з військовими. Однак, наголосив він, всі цифри фіксуються, оскільки кожна людина важлива.