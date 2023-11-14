Що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни.

Сьогодні на селекторній нараді доповідали розвідка, Головком, СБУ, міністр оборони. Йшлось про ситуацію на фронті, конкретні напрямки, снаряди та техніку.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми маємо розуміти, що в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета – і він готовий вбити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!” - наголосив президент.

Він наголосив - що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни.

Верховий головнокомадувач відзначив воїнів 53-ї та 110-ї окремих механізованих бригад і артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади, 26-ї бригади, 92-ї окремої штурмової бригади та 30-ї окремої механізованої бригади.

“Цими днями у Вашингтоні – українська делегація. Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, представники міністерства юстиції та наших команд, які просувають, зокрема, посилення санкцій проти Росії та використання заморожених активів Росії для підтримки нашої держави. Відбулися вагомі зустрічі: держсекретар США та його команда, радники з питань національної безпеки Президента США та лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, представники громадських сил Америки, керівники міжнародних фінансових інституцій та агенцій із питань розвитку. Готуємо наступний рік”, - запевнив голова держави.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив сьогодні роботу всієї нашої команди та тих, хто допомагав, щодо порятунку громадян України із сектора Газа. Врятовані понад 200 людей, ми готуємо наступні групи для евакуації.

“Провів сьогодні також нараду з міжнародниками, урядовцями щодо підготовки вже другого саміту нашої глобально важливої гуманітарної ініціативи “Зерно з України”. Україна не лише зберігає свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Наш морський експорт новим коридором уже досяг майже 4 мільйонів тонн вантажів. Але й ми памʼятаємо, що можемо дати більше стабільності світу, допомагаючи продовольством тим, хто його потребує. Зокрема, в країнах Африки”, - наголосив президент.

Також сьогодні Зеленський зустрівся з великою групою журналістів з країн Африки. На ній були присутні представники медіа з 11 країн континенту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів за результатами селекторної наради, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів Авдіївки, Куп'янська і Донецького напрямку.