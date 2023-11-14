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Житомирський обласний ТЦК та СП очолив полковник Сергій Мартищенко

На початку повномасштабного вторгнення росіян Мартищенко проходив службу начальником штабу – заступником командира 26 артилерійської бригади.

Житомирський обласний ТЦК та СП очолив полковник Сергій Мартищенко
Фото: Пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП

За наказом командувача Сухопутних військ України Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолив полковник Сергій Мартищенко.

Про це повідомила пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП.

“На початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну проходив службу начальником штабу – заступником командира 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування “Північ”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що Сергій Мартищенко виконував бойові завдання в Донецькій та Луганській областях з 2014 по 2023 рік.

Він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Також отримав нагрудний знак “За військову доблесть” та відзнаку президента України “За участь в антитерористичній операції”.

Полковник Мартищенко народився 1976 року у Фастові Київської області. У 1997 році закінчив Військовий інститут артилерії при Сумському державному університеті. Одружений. Має трьох синів, старший служить у Збройних силах України.

Нагадаємо, раніше на Ставці Верховного Головнокомандувача Президент Зеленський доручив через інцидент з одеським воєнкомом Борисовим перевірити всіх очільників військкоматів. РНБО також рекомендувала звільнити всіх обласних військкомів.

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