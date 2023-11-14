Сьогодні, 14 листопада, у Дніпровському районі столиці знайшли 20 кг ртуті.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Києві.

Вдень до ДСНС надійшло повідомлення щодо ємності з невідомою речовиною біля залізничних колій. Хіміки, які прибули на місце, встановили, що в металевій ємності знаходиться ртуть.

“Ртуть було герметично запаковано та передано для подальшої утилізації”, - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що обставини цього випадку будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, взимку цього року львівські рятувальники зібрали в багатоквартирному будинку майже 3 кілограми ртуті, яку розлили у під'їзді.