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В Києві знайшли 20 кг ртуті

Ртуть знаходилась в ємності біля залізничних колій.

В Києві знайшли 20 кг ртуті
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Києві

Сьогодні, 14 листопада, у Дніпровському районі столиці знайшли 20 кг ртуті.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Києві.

Вдень до ДСНС надійшло повідомлення щодо ємності з невідомою речовиною біля залізничних колій. Хіміки, які прибули на місце, встановили, що в металевій ємності знаходиться ртуть.

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“Ртуть було герметично запаковано та передано для подальшої утилізації”, - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що обставини цього випадку будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, взимку цього року львівські рятувальники зібрали в багатоквартирному будинку майже 3 кілограми ртуті, яку розлили у під'їзді.

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