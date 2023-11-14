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Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації

Він наголосив, що якщо є порушення, то винний має понести покарання, однак не варто узагальнювати і продовжувати його цькувати. 

Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Дмитро Лубінець
Фото: скрін відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував мовний скандал у Дніпрі.

Як ідеться в дописі Лубінця у соцмережах, нещодавно у соцмережах з’явилася інформація, що викладачка одного з вишів у Дніпрі на занятті нібито вимагала від своєї студентки відповідати російською мовою.

Звернення до омбудсмана з цього приводу не надходили, але представник у Дніпропетровській області Михайло Карпенко відвідав навчальний заклад і поспілкувався зі студентами, викладачами та ректором.

"Мій представник дізнався низку фактів, відповідно до яких хочу зазначити: зі сторони викладачки можливо було порушення. Тому до неї можливо буде застосоване дисциплінарне стягнення за рішенням комісії. Зі сторони інших учасників дискусії були прояви мови ворожнечі та цькування до викладачки: ситуація набула такого масового розголосу, що жінку забрала швидка під час занять й вона зараз у реанімації", - розповів Лубінець.

Він наголосив, що якщо є порушення, то винний має понести покарання, однак не варто узагальнювати і продовжувати його цькувати. 

"Як Омбудсман України, я засуджую дискримінацію учасників освітнього процесу, але й засуджую мову ворожнечі. Безумовно, українська мова – єдина державна мова, яка є обов'язковою для спілкування у публічних сферах суспільного життя. Ця вимога має бути дотриманою. Як варто дотримуватися і прав людини, й не може бути допущена дискримінація за будь-якою ознакою чи мова ворожнечі", - зазначив Уповноважений.

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Нагадаємо, нещодавно у Вінниці заборонили публічно використовувати російськомовний культурний продукт.

Інший скандал спалахнув довкола висловлювань викладачки Львівської політехніки Ірини Фаріон, яка заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть вивчити українську.

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