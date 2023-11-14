Окупанти вкотре обстріляли Корабельний район Херсона, є поранена

Сьогодні після 15:00 російські військові обстріляли з тимчасово окупованого лівого берега Корабельній район Херсона. Внаслідок атаки поранена жінка.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, травмована 61-річна жінка. Вона сама звернулась до лікарні з відкритим ушкодженням правого ліктьового суглобу. Після надання медичної допомоги жінку відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:20 внаслідок артилерійського обстрілу міста Берислав поранення отримала 49-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.