Кулеба підтвердив, що ЄС не зможе поставити мільйон артснарядів в Україну до березня

Голова МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Євросоюз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року.

В ефірі телемарафону міністр прокоментував публікацію Bloomberg про те, що дане зобов’язання навряд чи буде виконано.

"На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання і багато та гучно ми бʼємо в дзвони. Я вважаю, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі Європейського Союзу підтримувати Україну, така політична воля є, а жалюгідний стан і оборонної промисловості, здатної виробляти достатньо снарядів, і складів, і здатності укладати зовнішні контракти. Виявилося, що дуже багато перепон, багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії", – зазначив Кулеба.

Він додав, що в Євросоюзі працюють над усуненням цих проблем. Кулеба також закликав ЄС розробити нову практику оборонних індустрій країн-членів ЄС та країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало про те, що ЄС поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня наступного року.

Відповідно до планів, розроблених раніше, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси упродовж 12-місячного періоду спочатку шляхом використання чинних запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Наразі більша частина відведено часу минула, а ініціатива виконана лише на 30%.