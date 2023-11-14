Екснардепу-втікачу Царьову повідомили про нову підозру – у фінансуванні Росгвардії

Царьов найняв військових Росгвардії для охорони своєї нерухомості в окупованому Криму.

Колишньому нардепу-“регіоналу” Олегу Царьову українські правоохоронці повідомили про нову підозру – у фінансуванні Росгвардії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йому інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, колишній член забороненої в Україні «Партії регіонів» у 2014 році виїхав до РФ. На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою нанесення шкоди обороноздатності України. Для збору інформації використовує свої знайомства та зв’язки в країні.

Наразі слідство здобуло докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим. Екснардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових Росгвардії для забезпечення охоронних заходів.

Встановлено факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у м. Ялта. Їх переведено на рахунки “федерального державного унітарного підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії РФ”.

Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму.

Раніше екснардепу повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційній діяльності та державній зраді.

Нагадаємо, нещодавно у Криму було вчинено замах на Царьова. За даними джереда LB.ua, замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України. Царьов отримав два постріли із вогнепальної зброї. Пізшіше стало відомо, що “регіонал” вижив.