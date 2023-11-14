Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну

Керівник ГУР нагадав, що РФ і Японія після 1945 року так і не підписали мирний договір через Північні острови.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що війна може тривати ще довго. Росіяни просто не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників, а й надалі здійснюватимуть хаотичні обстріли України, але без потужних бойових дій.

Про це він розповів в коментарі "NV".

"Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад - РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", - пояснив Буданов.

Він також перелічив фактори, від яких залежатиме, скільки часу Росія може вести інтенсивні бойові дії: системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор - зростання втоми від війни у суспільстві.

"Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році", - зазначив Буданов.

Однак, ланцюги виробництва у РФ поки що не зруйновані і здатні зберігатися ще не один рік. Втома від війни серед росіян стрімко зростає і скорочується населення, зокрема і чоловіче, хоча це не означає, що у Путіна виникнуть проблеми з "гарматним м’ясом".

Буданов наголосив, що зараз дуже важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, враховуючи різноманітні дані.

"Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", ­- вважає керівник ГУР.

Нагадаємо, на початку року New York Times писала, що Путін готує росіян до довгої війни. Навіть у новорічному привітанні людям у солдатській формі він сказав, що "не можна нічого здати, треба боротися і продовжувати". Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг також наголошував, що війна в Україні може тривати довго, і світ має бути до цього готовим. Він закликав союзників бути готовими надавати підтримку Україні протягом тривалого часу та поповнювати запаси.

Головнокомандувач збройних сил Чехії Карел Ржегка вважає, що країни заходу мають бути готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

А голова МЗС Фінляндії попереджав, що заходу треба готуватися до того, що Росія після Путіна може стати ще гіршою, ніж зараз.

Як відомо, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Путін заявив, що Росія готова до перемовин з Україною на високому рівні в Мінську після того, як українські військові складуть зброю. В Офісі президента Зеленського наголосили, що Україна не піде на Мінськ-3 і не збирається віддавати Росії південь і схід.

Зазначимо, що Росія не виконала жодного пунтку Мінських угод. Кремль продовжив діяти через своїх маріонеток на сході України і роздавав російські паспорти мешканцям. І найголовніше - вона не роззброїла незаконні збройні формування та не повернула Україні контроль над українською стороною міжнародного кордону.

На думку багатьої політиків та науковців, Мінські угоди допомогли призупинити наступ російських військ після Іловайська. Тоді росіяни погодились на "коридор" для виведення українських військових з "котла", але коли ті почали рухатись, відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.

Також, вважається, що Мінські угоди дали час на перегрупування ЗСУ та зміцнення оборонних позицій і залучення до перемовин країн Європи та світу.