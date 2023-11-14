Головне за вівторок, 14 листопада: бої під Авдіївкою, Мар’їнкою та Бахмутом, збита ворожа СУшка

Сьогодні, 14 листопада, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили російський літак.

Про це розповів “Українській правді” речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Українські захисники знищили штурмовик Су-25. З якої саме зброї, наразі не уточнюється.

Також Штупун додав, що це вже восьмий знищений літак армії РФ на Авдіївському напрямку від 10 жовтня 2023 року, коли активізувались російські штурмові дії.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 57 бойових зіткнень.

На Мар’їнському напрямку українські бійці відбили 18 атак росіян, на Авдіївському - 15, на Бахмутському - 10

Загалом росіяни завдали чотирьох ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснили 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також ППО знищила два ударні БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 листопада – в нашій новині.

Сьогодні вдень ворог 6 разів обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області. Росіяни застосували 5 дронів-камікадзе.

За словами голови ДОР Миколи Лукашука, в Нікополі є вбитий та поранений. Пошкоджені багатоповерхівка, 4 житлові будинки, 2 авто та лінія електропередачі.

Росіяни також вели обстріли з артилерії по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. В останній пошкоджено 4 двоповерхові багатоквартирні будинки та лінія електропередачі. В інших громадах області день минув без обстрілів.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, який РФ завдала 3 листопада.

Про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 огшбр доповіла Головна інспекція МОУ, написав Умєров у Facebook.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так, там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Голова Міноборони зазначив, що у цей час у небі був зафіксований російський безпілотник-розвідник. Повітряна тривога була оголошена по всій області.

"Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", – сказав міністр.

Він додав, що наразі слідство у цій справі триває, його веде ДБР.

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