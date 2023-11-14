Керівництво ЗСУ провело розмову з начальником Генштабу Франції

Під час розмови окремо зупинилися на посиленні засобів ППО.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, командувач Повітряних Сил Микола Олещук та командувач ВМС Олексій Неїжпапа провели телефонну розмову з начальником Генштабу Франції Тьєрі Бюркаром.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його ймовірні плани. Обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей”, - йдеться у повідомленні.

Під час розмови окремо зупинилися на посиленні засобів ППО, підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.

Також Валерій Залужний подякував французьким партнерам за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі за свободу та незалежність.

Нагадаємо, вчора Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Залужний розповів американському колезі про ситуацію на фронті та обговорив із Брауном спільні плани на зимовий період.