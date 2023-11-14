На Авдіївському напрямку збили ще один російський Су-25

Наразі не уточнюється, з якої зброї було уражено літак окупантів.

Сьогодні, 14 листопада, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили російський літак.

Про це розповів “Українській правді” речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Він розповів, що українські захисники знищили штурмовик Су-25. Наразі не уточнюється, з якої зброї було уражено літак окупантів.

Також Штупун додав, що це вже восьмий знищений літак армії РФ на Авдіївському напрямку від 10 жовтня 2023 року, коли активізувались російські штурмові дії.

Нагадаємо, на початку листопада у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" українські бійці знищили російський штурмовик Су-25.