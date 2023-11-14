​У Херсонській громаді - двоє потерпілих через російські обстріли

Ще один чоловік звернувся по допомогу після масованого обстрілу 13 листопада.

У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє жінок.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, одна потерпіла перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Іншій надали медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

"Ще один чоловік сьогодні звернувся до лікарів за допомогою. Він отримав травми учора під час масованого обстрілу середмістя Херсона", - додав Мрочко.

Нагадаємо, росіяни вдарили нині по Корабельному району Херсона після 15.00. Було відомо про одну потерпілу.

Після полудня рашисти обстріляли Берислав. Там була поранена одна жителька.